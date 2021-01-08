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Куман: даже для Месси ненормально забивать по три гола каждый день

Куман: даже для Месси ненормально забивать по три гола каждый день
Футбол / Испания 0

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман порассуждал о перспективах команды в нынешнем сезоне испанской Примеры, а также выразил мнение об игре капитана каталонцев Лионеля Месси.

«Я всегда смотрю на команду, которая находится на первом месте в таблице. „Атлетико“ очень силён в Ла Лиге, много забивает и побеждает. Мы находимся в ситуации, когда очки терять нельзя. Нужно быть реалистами.

Месси? Он победитель. Игрок, которому нравится тренироваться и играть. Если проигрываем, он злится, как и я. Лео с первого дня после своего возвращения сделал для команды максимум. Его игра помогла нам одолеть соперника в последнем матче, но даже для него ненормально забивать по три гола каждый день», — цитирует Кумана Mundo Deportivo.

Куман составил список игроков, которых желает приобрести в январе в «Барселону»
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