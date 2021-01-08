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«Бавария» завершает сделку по приобретению защитника «Рединга» Омара Ричардса

«Бавария» завершает сделку по приобретению защитника «Рединга» Омара Ричардса
Футбол / Англия 0
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Мюнхенская «Бавария» завершает сделку по приобретению флангового защитника «Рединга» Омара Ричардса.

Как сообщает Sky Sports, 22-летний защитник уже на этой неделе подпишет долгосрочный контракт с «Баварией» и присоединится к чемпионам Германии в статусе свободного агента летом 2021 года. Его контракт с «Редингом» заканчивается 30 июня 2021 года, а по правилам ФИФА, игрок, чей контракт заканчивается менее чем через полгода, имеет право беспрепятственно вести переговоры с любым клубом.

По сообщениям источника, летом «Бавария», скорее всего, потеряет защитника Давида Алабу, и Ричардс станет дублёром Альфонсо Дэвиса на левом фланге обороны мюнхенцев.

В нынешнем сезоне английского Чемпионшипа Омар Ричардс провёл 20 матчей, не отметившись результативными действиями. «Рединг», сыграв 23 матча, набрал 40 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице второго по силе дивизиона Англии, отставая от лидера — «Норвич Сити» — на семь очков.

Флик ответил на вопрос о возможных приобретениях «Баварии» в январе
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