Скотт Паркер: разочарован поступком Митровича

Главный тренер «Фулхэма» Скотт Паркер прокомментировал нарушение карантинных правил во время новогодних праздников нападающим «дачников» Александром Митровичем.



«Я был горько разочарован, увидев фотографии. Митрович понимает, что совершил ошибку. Также он согласен, что это было безответственно по отношению ко всем футболистам нашего клуба и неприемлемым общественным примером. Внутри клуба мы уже приняли все административные меры», — цитирует Паркера BBC.



26-летний сербский нападающий был одним из самых известных игроков АПЛ, нарушивших коронавирусные ограничения в праздничный период. Митрович встречал Новый год вместе с другим сербским футболистом Лукой Миливоевичем — капитаном «Кристал Пэлас». По правилам АПЛ, действующим в разгар пандемии, футболисты разных команд не могут пересекаться вне футбольного поля.

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