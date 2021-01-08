Бьельса: трудно говорить о моральности футбола во время пандемии

Главный тренер «Лидс Юнайтед» Марсело Бьельса в преддверии матча 3-го раунда Кубка Англии с «Кроли Таун» ответил на вопрос о возможной приостановке сезона.



«Это очень трудный вопрос. Я не чувствую себя компетентным, чтобы дать вам ответ на вопрос относительно моральности решения продолжать сезон. Очень трудно сказать, что это неправильно, и так же очень трудно сказать, что это правильно.



С одной стороны, это хорошо, что футбол продолжается, потому что вы даёте развлечение тем, кто пострадал или даже не пострадал от пандемии. Но вы также можете сказать, что, например, семьи футболистов могут заразиться, потому что мы продолжаем играть. Именно поэтому власти, которые отвечают за все сегменты в стране, принимают такие решения», — цитирует аргентинца Sky Sports.



Матч «Кроли Таун» — «Лидс Юнайтед» состоится в воскресенье, 10 января. Начало — в 16:30 мск.

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