Ковач: Головин — очень важный игрок для «Монако», наша цель — поберечь его

Главный тренер «Монако» Нико Ковач поделился эмоциями от игры российского полузащитника команды Александра Головина, который стал автором гола в матче 18-го тура Лиги 1 с «Лорьяном» (5:2).
«Никто не ожидал, что он забьёт через пять секунд после выхода на поле. Он отличный игрок, хороший человек, и даже для меня он пока новый футболист, потому что до сих пор он сыграл только один полноценный матч. Я был разочарован, когда медицинский персонал сказал мне, что нужно подождать с выходом Александра на поле.
Он чувствует себя хорошо, мы будем действовать шаг за шагом. Пока слишком опасно заставлять его играть с первых минут. Как и в случае с Бен Йеддером, мы постепенно увеличим его игровое время. Риск в том, что он захочет сделать больше, чем способен в данный момент. Он очень важный для нас игрок, и наша цель — поберечь его», — цитирует Ковача пресс-служба клуба.
- 8 января 2021
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