«Боруссия» М — «Бавария»: составы на матч 15-го тура Бундеслиги

Сегодня, 8 января, состоится матч 15-го тура немецкой Бундеслиги «Боруссия» М — «Бавария». Встреча пройдёт на стадионе «Боруссия-Парк» в Мёнхенгладбахе. Начало — в 22:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Боруссия» М — «Бавария». Опубликованы составы команд.
«Боруссия» М: Зоммер, Эльведи, Гинтер, Бенсебаини, Ляйнер, Закария, Нойхаус, Хофман, Крамер, Штиндль, Эмболо.
Запасные: Зиппель, Байер, Янчке, Ланг, Вендт, Вольф, Бенеш, Херрман, Ибраима Траоре.
«Бавария»: Нойер, Дэвис, Павар, Зюле, Алаба, Дуглас Коста, Горецка, Киммих, Левандовски, Зане, Мюллер.
Запасные: Нюбель, Боатенг, Эрнандес, Сарр, Мусиала, Рока, Толиссо, Шупо-Мотинг, Коман.
Матч обслужит бригада арбитров во главе с Хармом Осмерсом, помогать которому будут ассистенты Роберт Кемптер и Томас Горнияк. Резервный арбитр — Арне Арнинк.
- 8 января 2021
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