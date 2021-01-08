«Твиттер» «Астон Виллы» — о матче с «Ливерпулем»: наслаждайтесь, ребята!

Сегодня, 8 января, пройдут первые матчи 3-го раунда Кубка Англии. В одном из них бирмингемская «Астон Вилла» на стадионе «Вилла Парк» примет «Ливерпуль».
В матче с мерсисайдцами из-за вспышки коронавируса в команде не смогут принять участие футболисты основного состава бирмингемского клуба. Руководителям «Астон Виллы» пришлось вызывать на матч футболистов молодёжного состава. В официальном «твиттере» «львов» опубликован пост с фотографиями некоторых игроков команды, участвующих в сегодняшнем матче, с подписью «Наслаждайтесь, ребята!».
Фото можно увидеть на странице «Астон Виллы» в «Твиттере».
Встреча «Астон Вилла» — «Ливерпуль» пройдёт в городе Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк» и начнётся в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча.
- 8 января 2021
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