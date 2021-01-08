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Айяла: Месси — просто зверь, но он хочет, чтобы к нему относились как к равному

Айяла: Месси — просто зверь, но он хочет, чтобы к нему относились как к равному
Футбол / Испания 0
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Бывший защитник сборной Аргентины Роберто Айяла, который в настоящее время входит в тренерский штаб Лионеля Скалони, поделился своим мнением о капитане национальной команды Лионеле Месси. Айяла высоко оценил Месси, выделив не только его игру, но и человеческие качества.

«Месси — просто зверь. При этом он хочет, чтобы к нему относились таким же образом, как и к другим. Мне нравилось, когда мы вместе играли за сборную, и теперь я наслаждаюсь совместной работой. Он является примером для аргентинцев во всём. Он хочет выступать за сборную, он чувствует команду. Надеюсь, судьба даст ему трофеи со сборной. Он хочет завоевать их даже больше, чем кто-либо другой.

Месси — лидер и по игре, и в плане общения с партнёрами. Я заметил это в том, как он обращается с одноклубниками. Заметно, что они относятся к нему как к примеру», — цитирует Айялу Sport.es.

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