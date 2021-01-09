Берарди не поможет «Сассуоло» в матче с «Ювентусом»
Итальянский нападающий «Сассуоло» Доменико Берарди не поможет своей команде в матче 17-го тура Серии А с «Ювентусом», сообщает Football Italia.
Форвард получил травму правого бедра в матче против «Дженоа» (2:1). Врачи подтвердили наличие травмы, которая не позволит игроку выйти на поле. Берарди начал специальную терапию, чтобы вернуться к тренировкам как можно быстрее.
В нынешнем сезоне 26-летний футболист сыграл в 15 матчах Серии А, забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи.
Матч «Ювентус» – «Сассуоло» состоится 10 января. Начало в 22:45 мск. В настоящий момент «Ювентус» после 15 матчей с 30 очками занимает четвёртое место в чемпионате. «Сассуоло» после 16 матчей с 29 очками располагается на пятой строчке.
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