«Урал» достиг устной договорённости о подписании двух футболистов ФНЛ

«Урал» достиг устной договорённости о подписании двух футболистов Футбольной национальной лиги. Речь идёт об Артёме Максименко из «Велеса» и Рамазане Гаджимурадове из «СКА-Хабаровска». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Переговоры по игрокам близки к завершению. В ближайшее время трансферы должны быть подписаны», — сказал источник «Чемпионату».



18 декабря 2020 года «Тамбов» принимал «Урал» в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске и завершилась вничью — 1:1. Таким образом, «Тамбов» (13) закончил год на последнем, 16-м месте в турнирной таблице. «Урал» (21) — на 12-м месте. Напомним, 19-й тур стал заключительным перед зимней паузой. Российская Премьер-Лига возобновится в марте.

Источник: полузащитник норвежского «Викинга» перейдёт в «Урал»