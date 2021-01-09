«Урал» достиг устной договорённости о подписании двух футболистов ФНЛ

«Урал» достиг устной договорённости о подписании двух футболистов Футбольной национальной лиги. Речь идёт об Артёме Максименко из «Велеса» и Рамазане Гаджимурадове из «СКА-Хабаровска». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Переговоры по игрокам близки к завершению. В ближайшее время трансферы должны быть подписаны», — сказал источник «Чемпионату».
18 декабря 2020 года «Тамбов» принимал «Урал» в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске и завершилась вничью — 1:1. Таким образом, «Тамбов» (13) закончил год на последнем, 16-м месте в турнирной таблице. «Урал» (21) — на 12-м месте. Напомним, 19-й тур стал заключительным перед зимней паузой. Российская Премьер-Лига возобновится в марте.
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