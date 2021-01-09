Игрок «Далласа» Брайан Рейнольдс перейдет в «Ювентус» транзитом через «Беневенто»

Защитник «Далласа» Брайан Рейнольдс продолжит карьеру в «Ювентусе». 19-летний футболист проведет полгода в аренде в «Беневенто», после чего подпишет контракт со «старой синьорой», сообщает Goal. По информации источника, сделка может быть оформлена на следующей неделе.



Брайан Рейнольдс — воспитанник академии «Далласа». Действующий контракт защитника с американским клубом рассчитан до 31 декабря 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 19-летнего игрока в € 6 млн. На взрослом уровне защитник в 43 матчах забил один гол и отдал восемь результативных передач.



Ранее стало известно, что 19-летний полузащитник «Дженоа» Николо Ровелла близок к подписанию соглашения с «Ювентусом». Туринцы включат в сделку двух молодых футболистов – из «старой синьоры» в генуэзский клуб отправятся 19-летний нападающий Элиа Петрелли и 20-летний полузащитник Маноло Портанова. Скорее всего, Ровелла присоединится к «Ювентусу» летом.

«Ювентус» близок к подписанию 19-летнего игрока «Нанта»