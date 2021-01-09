«Ювентус» близок к подписанию 19-летнего игрока «Нанта»

Туринский «Ювентус» в ближайшее время может взять в аренду с правом выкупа 19-летнего французского полузащитника Абдулайе Дабо. Об этом сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По информации источника, контракт может быть оформлен уже в понедельник, 11 января. После перехода футболист будет выступать за молодёжную команду «Ювентуса».
19-летний француз гвинейского происхождения в текущем сезоне провёл пять матчей за «Нант» Б.
Ранее стало известно, что 19-летний полузащитник «Дженоа» Николо Ровелла близок к подписанию соглашения с «Ювентусом». Туринцы включат в сделку двух молодых футболистов – из «Старой синьоры» в генуэзский клуб отправятся 19-летний нападающий Элиа Петрелли и 20-летний полузащитник Маноло Портанова. Скорее всего, Ровелла присоединится к «Ювентусу» летом.
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