Ибрагимович — в заявке «Милана» на матч Серии А с «Торино»

«Милан» опубликовал заявку на матч 17-го тура итальянской Серии А с «Торино». В список, состоящий из 24 футболистов, попал шведский нападающий Златан Ибрагимович, пропустивший из-за травмы 11 матчей.

Заявка «Милана»: А. Доннарумма, Д. Доннарумма, Тэтэрушану, Калабрия, Конти, Далот, Дуарте, Эрнандес, Калулу, Кьер, Мусаккио, Романьоли, Чалханоглу, Кастьехо, Диас, Фриджерио, Хёуге, Кессье, Олцер, Тонали, Коломбо, Ибрагимович, Леау, Мальдини.

Матч 17-го тура чемпионата Италии «Милан» — «Торино» состоится сегодня, 9 января, на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Начало — в 22:45 мск. «Милан» набрал 37 очков в 16 встречах и занимает 1-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2020/2021. «Торино» (12) — на 17-м месте.