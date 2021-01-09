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В «Дженоа» подтвердили скорый переход Кевина Стротмана из «Марселя»

В «Дженоа» подтвердили скорый переход Кевина Стротмана из «Марселя»
Футбол / Италия 0
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Президент «Дженоа» Энрико Прециози подтвердил, что полузащитник «Марселя» Кевин Стротман присоединится к генуэзской команде.

«Мы находимся на верном пути по оформлению сделки, сейчас ему просто нужно пройти медицинское обследование. Я очень доволен, потому что знаю, что это надёжный игрок и человек», — цитирует Прециози Football Italia.

В этом сезоне Стротман в 13 матчах за «Марсель» во всех турнирах результативными действиями не отметился. С 2013 по 2018 год полузащитник выступал в чемпионате Италии за «Рому». Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Стротмана в € 5 млн.

6 января «Дженоа» проиграл «Сассуоло» со счётом 1:2. Встреча проходила на стадионе «Мапей – Читта-дель-Триколоре». Нападающий «Дженоа» Эльдор Шомуродов был признан лучшим игроком команды.

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