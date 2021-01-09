«Дженоа» с Шомуродовым обыграл «Болонью»

В матче 17-го тура итальянской Серии А «Дженоа» переиграл «Болонью». Встреча проходила на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

На 44-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Дженоа» Миха Зайц. Во втором тайме нападающий генуэзцев Маттиа Дестро увеличил преимущество хозяев, ассистировал ему полузащитник Стив-Майк Эбоа.

Бывший форвард «Ростова» Эльдор Шомуродов вышел на поле в стартовом составе «Дженоа». На 81-й минуте его заменил хорватский нападающий Марко Пьяца.

«Дженоа» набрал в 17 матчах 14 очков и покинул зону вылета итальянской Серии А. «Болонья» (17) занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата. Лидером соревнований является «Милан» (37).