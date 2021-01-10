«Монако» разгромил «Анже», Головин вышел во втором тайме
В матче 19-го тура французской Лиги 1 «Монако» переиграл «Анже». Встреча проходила на стадионе «Луи II» в Фонвьее и завершилась со счётом 3:0.
На 40-й минуте счёт открыл Гильермо Марипан, ему ассистировал Кевин Фолланд. На 72-й минуте Фолланд увеличил преимущество «Монако». Третий гол монегасков забил нападающий Стеван Йоветич, голевую передачу отдал Фолланд.
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин появился на поле на 67-й минуте, заменив Желсона Мартинша. В матче 18-го тура французской Лиги 1 с «Лорьяном» (5:2) Головин вышел на замену на 64-й минуте и спустя всего 10 секунд забил гол.
«Монако» набрал 33 очка и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице Лиги 1. «Анже» (30) располагается на седьмом месте.
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