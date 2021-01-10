Гризманн: раньше мяч не заходил в ворота, но теперь, похоже, дела наладились

Французский нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн прокомментировал победу своей команды над «Гранадой» (4:0) в матче 18-го тура чемпионата Испании. Футболист отметился дублем в этой игре.

«Раньше мяч не заходил в ворота, но теперь, похоже, дела наладились. Нам нужны были три очка, чтобы победить и продолжить гонку. Я очень рад тому, как команда работает. Мы знаем, что играть в Гранаде всегда тяжело, но «Барселона» провела очень хороший матч. Теперь нам нужно выигрывать в каждой встрече, а потом посмотрим, что из этого получится», – цитирует Гризманна Marca.

В матче с «Гранадой» нападающий и капитан «Барселоны» Лионель Месси установил очередное историческое достижение. 33-летний аргентинский форвард стал первым футболистом в истории чемпионата Испании, который забил не менее 10 голов на протяжении 15 сезонов подряд.