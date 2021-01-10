«Милан» повторил рекорд результативности «Интера» 70-летней давности

В матче 17-го тура чемпионата Италии «Милан» на «Сан-Сиро» обыграл «Торино» со счётом 2:0. «Милан» забил не менее двух голов в 16 матчах первого круга текущего сезона. Таким образом, «россонери» повторили рекорд «Интера» (сезоны-1949/1950 и 1950/1951), сообщает Opta.

«Милан» одержал 12-ю победу в 17 матчах и занимает первое место в таблице Серии А с 40 очками. У идущего вторым «Интера» 36 очков и игра в запасе. «Торино» (12 очков) опустился на 19-ю строчку, пропустив вперёд «Парму».

В матче с «Торино» на 75-й минуте на поле появился форвард Златан Ибрагимович, который не играл с 22 ноября из-за травмы. После матча главный тренер «Милана» Стефано Пиоли заявил, что не удивлён результатом игры.

«Признаюсь, этот результат меня совсем не удивил. Я знаю этих ребят и ожидал, что они дадут такой ответ после поражения от «Ювентуса». Первая половина игры была превосходной, особенно с точки зрения качества, а во второй половине мы неизбежно оказались под давлением «Торино», – сказал Пиоли.