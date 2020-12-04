Фёдор Смолов: на одну железку во мне стало меньше

Форвард «Локомотива» Фёдор Смолов поблагодарил подписчиков, пожелавшим ему выздоровления после операции.
«Получил большое количество сообщений, пожеланий. Мне очень приятно. Со мной всё в порядке. Это была плановая операция. На одну железку во мне стало меньше. Берегите себя!» — сказал Смолов в видео, которое выложил в сториз своего «Инстаграма».
Смолов перенёс операцию после травмы плеча, которую он получил в сентябре 2018 года. Футболист получил травму в матче 14-го тура РПЛ с «Динамо» (1:5). Нападающий травмировался в первом тайме и покинул поле. Предполагалось, что он пропустит около шести недель.
В сезоне-2020/2021 Смолов провёл в составе «железнодорожников» 12 матчей и забил три гола, не отметившись результативными передачами.
«Локомотив» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков в 16 матчах. До зимнего перерыва москвичам предстоит провести ещё три матча. Они сыграют с «Рубином», «Краснодаром» и «Химками».
- 4 декабря 2020
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