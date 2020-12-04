Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — «Урал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Фёдор Смолов: на одну железку во мне стало меньше

Фёдор Смолов: на одну железку во мне стало меньше
Футбол / РПЛ 0

Форвард «Локомотива» Фёдор Смолов поблагодарил подписчиков, пожелавшим ему выздоровления после операции.

«Получил большое количество сообщений, пожеланий. Мне очень приятно. Со мной всё в порядке. Это была плановая операция. На одну железку во мне стало меньше. Берегите себя!» — сказал Смолов в видео, которое выложил в сториз своего «Инстаграма».

Смолов перенёс операцию после травмы плеча, которую он получил в сентябре 2018 года. Футболист получил травму в матче 14-го тура РПЛ с «Динамо» (1:5). Нападающий травмировался в первом тайме и покинул поле. Предполагалось, что он пропустит около шести недель.

В сезоне-2020/2021 Смолов провёл в составе «железнодорожников» 12 матчей и забил три гола, не отметившись результативными передачами.

«Локомотив» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков в 16 матчах. До зимнего перерыва москвичам предстоит провести ещё три матча. Они сыграют с «Рубином», «Краснодаром» и «Химками».

Смолов перенёс операцию после травмы плеча
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020