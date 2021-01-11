Промес закрыл комментарии в «Инстаграме» после призывов болельщиков вернуться в «Спартак»
Нападающий «Аякса» Квинси Промес закрыл комментарии в своём «инстаграме» после многочисленных призывов болельщиков вернуться в московский «Спартак».
Ранее форвард лайкнул пост красно-белых, в котором пресс-служба московского клуба опубликовала видео с некоторыми эффектными голами игрока в составе «Спартака». Многие подписчики прокомментировали эту запись, призвав Промеса вернуться в команду, а затем «завалили» комментариями и профиль нидерландца.
Квинси Промес защищал цвета московского «Спартака» с 2014 по 2018 год. До перехода в стан красно-белых нидерландский футболист выступал за «Твенте», а после ухода из московского клуба защищал цвета «Севильи». С 2019 года Промес выступает за амстердамский «Аякс».
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