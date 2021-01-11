В «Дженоа» подтвердили интерес к защитнику «Арсенала» Папастатопулосу

Генеральный директор «Дженоа» Алессандро Дзарбано подтвердил, что клуб проявляет интерес к защитнику лондонского «Арсенала» Сократису Папастатопулосу.

«Сократис — вариант, действительно хороший игрок. Пока мы не знаем, приедет ли он в ближайшие несколько дней», — цитирует Дзарбано Sky Sports.

В нынешнем сезоне Сократис был исключён из заявки «Арсенала» на матчи АПЛ. Также он не попал в заявку на Лигу Европы. Контракт защитника с «Арсеналом» рассчитан до 30 июня 2021 года.



«Канониры» приобрели Папастатопулоса в 2018 году. По данным портала Transfermarkt, лондонцы заплатили за его переход € 16 млн. До переезда на Туманный Альбион греческий футболист пять лет выступал за дортмундскую «Боруссию», где два года (с 2013 по 2015-й) играл под руководством Юргена Клоппа. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Сократиса в € 4 млн. Им также интересуется «Фенербахче».