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В «Дженоа» подтвердили интерес к защитнику «Арсенала» Папастатопулосу

В «Дженоа» подтвердили интерес к защитнику «Арсенала» Папастатопулосу
Футбол / Англия 0
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Генеральный директор «Дженоа» Алессандро Дзарбано подтвердил, что клуб проявляет интерес к защитнику лондонского «Арсенала» Сократису Папастатопулосу.

«Сократис — вариант, действительно хороший игрок. Пока мы не знаем, приедет ли он в ближайшие несколько дней», — цитирует Дзарбано Sky Sports.

В нынешнем сезоне Сократис был исключён из заявки «Арсенала» на матчи АПЛ. Также он не попал в заявку на Лигу Европы. Контракт защитника с «Арсеналом» рассчитан до 30 июня 2021 года.

«Канониры» приобрели Папастатопулоса в 2018 году. По данным портала Transfermarkt, лондонцы заплатили за его переход € 16 млн. До переезда на Туманный Альбион греческий футболист пять лет выступал за дортмундскую «Боруссию», где два года (с 2013 по 2015-й) играл под руководством Юргена Клоппа. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Сократиса в € 4 млн. Им также интересуется «Фенербахче».

Сократис Папастатопулос попал в сферу интересов «Дженоа» и «Фенербахче»
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