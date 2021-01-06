Защитник «Арсенала» Сократис Папастатопулос попал в сферу интересов «Дженоа» и «Фенербахче», сообщает спортивный журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».



В нынешнем сезоне Сократис был исключён из заявки «Арсенала» на матчи АПЛ. Также он не попал в заявку на Лигу Европы. Контракт защитника с «Арсеналом» рассчитан до 30 июня 2021 года.



«Канониры» приобрели Папастатопулоса в 2018 году, по данным портала Transfermarkt, заплатив за его переход € 16 млн. До переезда на Туманный Альбион греческий футболист пять лет выступал за дортмундскую «Боруссию», где два года (с 2013 по 2015-й) играл под руководством Юргена Клоппа. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Сократиса в € 4 млн.

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