Лапорта: хотелось бы отпраздновать 125-летие «Барселоны» на новом «Камп Ноу» и с Месси
Бывший президент «Барселоны», а ныне претендент на пост Жоан Лапорта высказался о реконструкции домашнего стадиона команды и ситуации с контрактом нападающего Лионеля Месси в преддверии 125-летия клуба, которое наступит в ноябре 2024 года.
«Хотелось бы отпраздновать 125-летие клуба на новом «Камп Ноу» и с Месси. Ситуация со стадионом непростая, потому что на строительство нужно два года. С Лео же ситуация проще, чем с ареной. Было бы очень здорово подойти к юбилею с ним, это был бы отличный финальный фейерверк», — цитирует Лапорту Goal.com.
Ранее, говоря о контракте Месси, который истекает летом этого года, Лапорта выразил уверенность, что 33-летнему аргентинскому футболисту «не нужны деньги» и что он «хочет играть за «Барселону».
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