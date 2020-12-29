Лапорта: Месси не нужны деньги, он хочет играть за «Барселону»

Бывший президент «Барселоны», а ныне претендент на пост Жоан Лапорта высказался о нынешнем положении сине-гранатовых.
«Финансовые трудности и неопределённость в будущем Месси – это результаты плохой работы руководства. Ситуация усугубилась из-за коронавируса, но в основе всё равно лежат неудачные действия клубного менеджмента. Но обе проблемы всё ещё обратимы. Ситуацию клуба можно изменить, как и вопрос по Лео, надеюсь. Думаю, самое главное заключается в том, что Месси сказал – он подождёт нового президента и примет решение после этого. Значит, он хотел бы выслушать предложение «Барселоны». Я сохраняю оптимизм и считаю, что это очень хороший знак.
Что бы я сказал Месси? Чтобы ответить на этот вопрос, мне для начала нужно стать президентом. Тогда я смогу понять, какие у клуба возможности, чтобы сделать хорошее предложение. Также Лео нужно гарантировать конкурентоспособность команды. Ему не нужны деньги, он хочет играть за «Барселону». Он хочет выигрывать Лигу чемпионов и чемпионат. В этом вся суть», — цитирует Лапорту AS.
- 29 декабря 2020
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