Ольга Смородская не будет выдвигаться в президенты ФНЛ

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская не будет выдвигаться в президенты Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Ранее появилась информация, что она подала документы для выдвижения на эту должность.
«Я отказалась выдвигать свою кандидатуру на пост президента ФНЛ. Решение лично моё, и я не хочу раскрывать его причины», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Смородская занимала пост президента московского «Локомотива» с 2010 по 2016 год. Ранее стало известно, что бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус будет баллотироваться на должность президента ФНЛ.
Предыдущим президентом ФНЛ был Игорь Ефремов. Он покинул пост, объявив о своём решении во время последнего в году исполкома. Функционер в ходе собрания заявил, что устал, объявил об уходе с должности и под аплодисменты покинул мероприятие. Ефремов возглавлял ФНЛ с декабря 2010 года. Предполагается, что выборы нового главы ФНЛ состоятся 25 февраля 2021 года.
- 11 января 2021
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