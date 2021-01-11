«Арсенал» вышел из отпуска и прошёл медосмотр перед первым сбором

Тульский «Арсенал» вышел из отпуска и начал подготовку ко второй части сезона-2020/2021.

«Сегодня в одной из московских клиник футболисты «Арсенала» прошли плановый медицинский осмотр. Перед началом учебно-тренировочных сборов игроки прошли тест на COVID-19, а медобследование включало традиционный набор процедур: электрокардиограмму, УЗИ, тредмил-тест и т. д. Тредмил-тест — исследование на беговой дорожке или на велотренажёре, которое даёт понять, как организм работает под максимальными нагрузками.



В ближайшие несколько дней тренерский штаб красно-жёлтых получит всю необходимую информацию о состоянии здоровья футболистов. Уже сейчас можно сказать, что из отпуска арсенальцы вышли готовыми к работе. 12 января наша команда чартерным рейсом отправится в турецкий Белек, где пройдёт первый сбор. Продлится он до 24 января, „оружейники“ проведут два контрольных матча», — говорится в сообщении пресс-службы.