Игроки «Астаны» Маевский и Шомко перешли в «Ротор». Клуб ведёт переговоры с Щёткиным

Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич сообщил о подписании контрактов с футболистами «Астаны» Иваном Маевским и Дмитрием Шомко, а также рассказал о переговорах с нападающим казахстанского клуба Алексеем Щёткиным.



«Маевский и Шомко действительно уже официально являются игроками «Ротора», а с Щёткиным ведутся переговоры, но в целом договорённость уже есть, остались детали. Считаю, что все три игрока будут очень хорошим усилением для нашей команды», — приводит слова Хацкевича Sport24.

Волгоградский «Ротор» в 19 встречах набрал 14 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (41). Чемпионат России возобновится в конце февраля 2021 года.