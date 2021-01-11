Игроки «Астаны» Маевский и Шомко перешли в «Ротор». Клуб ведёт переговоры с Щёткиным
Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич сообщил о подписании контрактов с футболистами «Астаны» Иваном Маевским и Дмитрием Шомко, а также рассказал о переговорах с нападающим казахстанского клуба Алексеем Щёткиным.
«Маевский и Шомко действительно уже официально являются игроками «Ротора», а с Щёткиным ведутся переговоры, но в целом договорённость уже есть, остались детали. Считаю, что все три игрока будут очень хорошим усилением для нашей команды», — приводит слова Хацкевича Sport24.
Волгоградский «Ротор» в 19 встречах набрал 14 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (41). Чемпионат России возобновится в конце февраля 2021 года.
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