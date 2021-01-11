Источник: ЦСКА ведёт переговоры по трансферу опорника «Ниццы» Барбозы

Московский ЦСКА вступил в переговоры с «Ниццей» по поводу трансфера 24-летнего опорного полузащитника Данило Барбозы, утверждает известный итальянский инсайдер Джанлуиджи Лангари. По данным источника, сам футболист готов покинуть французский клуб. Более того, Барбоза уже даже согласовал условия контракта с ЦСКА.

В текущем сезоне бразилец принял участие в четырёх матчах, но результативными действиями не отметился. Кроме того, он получил две жёлтые карточки.

По данным Transfermarkt.com, стоимость игрока составляет € 6,5 млн.

Ранее сообщалось, что ЦСКА ведёт также переговоры с «Фенербахче», рассчитывая приобрести центрального полузащитника турецкого клуба Озана Туфана. «Армейцы» сделали предложение туркам о покупке Туфана в размере € 10 млн. Однако «Фенербахче» сказал всем желающим приобрести игрока, что не продаст его дешевле € 15 млн.