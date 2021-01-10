ЦСКА предложил «Фенербахче» € 10 млн за центрального хавбека Туфана
25-летний полузащитник «Фенербахче» Озан Туфан попал с список интересов сразу нескольких европейских клубов.
Как сообщает турецкий портал Hurriyet, центральным хавбеком интересуются московский ЦСКА, «Милан», «Кристал Пэлас» и «Вест Бромвич Альбион». «Армейцы» сделали предложение туркам о покупке Туфана в размере € 10 млн. Однако «Фенербахче» сказал всем желающим приобрести игрока, что не продаст его дешевле € 15 млн.
В нынешнем сезоне Туфан в 15 матчах чемпионата Турции забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи. Контракт хавбека с клубом рассчитан до лета 2023 года. Ресурс Transfermarkt оценивает его стоимость в € 10 млн.
Сообщалось, что «Фенербахче» близок к подписанию хавбека «Арсенала» Месута Озила.
Месут Озил и «Фенербахче» продвинулись в переговорах, игрок близок к переходу
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