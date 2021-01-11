«Барселона» сыграет с «Реалом» в особом комплекте формы. Его представит Пуйоль

«Барселона» сыграет в матче 30-го тура испанской Примеры с мадридским «Реалом» в специальном комплекте формы, сообщает Cadena Ser.



Футболка из нового комплекта будет сочетать в себе клубные цвета «Барселоны», а именно синий и гранатовый, и цвета флага Каталонии (красный и жёлтый). Форму представит бывший капитан «Барселоны» Карлес Пуйоль. Ожидается, что новая экипировка поступит в продажу в конце января текущего года.

Фото: Footyheadlines.com

Матч 30-го тура чемпионата Испании сезона-2020/2021 «Реал» — «Барселона» состоится 11 апреля в Мадриде.



«Барселона» набрала в 18 встречах 34 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице испанской Примеры. Мадридский «Реал» (37) — на 2-м месте. Лидером соревнований является «Атлетико» (38).