Нуну Эшпириту Санту: если сезон остановят, всё превратится в борьбу клубов за выживание

Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту высказался о возможной остановке сезона в английской Премьер-лиги из-за пандемии коронавируса.
«Коронавирус — это что-то, с чем мы прежде никогда не сталкивались, поэтому было много сомнений. После возобновления соревнований все приложили больше усилий, чтобы минимизировать риски. Теперь всё изменилось, и все снова начинают думать о том, чтобы приостановить чемпионат Англии. Не знаю, что будет лучше, но боюсь, что будет принято решение о прекращении турнира. Это мой самый большой страх. Мы не сможем завершить нынешний розыгрыш АПЛ.
Чувствую, если мы остановимся, всё изменится. Вероятно, будет создана Суперлига и другие турниры, которые помогут клубам выжить. Моё мнение основано на знаниях о клубной экономике. Всё превратится в борьбу клубов за выживание», — приводит слова Санту Goal.com.
- 12 января 2021
-
01:02
-
00:51
-
00:40
-
00:23
-
00:12
- 11 января 2021
-
23:51
-
23:50
-
23:29
-
23:24
-
23:13
-
23:02
-
22:30
-
22:25
-
22:19
-
21:51
-
21:42
-
21:40
-
21:29
-
21:25
-
21:09
-
20:58
-
20:40
-
20:37
-
20:32
-
20:18
-
20:18
-
19:55
-
19:53
-
19:32
-
19:19
-
19:13
-
19:12
-
18:57
-
18:52
-
18:37