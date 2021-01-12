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Нуну Эшпириту Санту: если сезон остановят, всё превратится в борьбу клубов за выживание

Нуну Эшпириту Санту: если сезон остановят, всё превратится в борьбу клубов за выживание
Футбол / Англия 0
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Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту высказался о возможной остановке сезона в английской Премьер-лиги из-за пандемии коронавируса.

«Коронавирус — это что-то, с чем мы прежде никогда не сталкивались, поэтому было много сомнений. После возобновления соревнований все приложили больше усилий, чтобы минимизировать риски. Теперь всё изменилось, и все снова начинают думать о том, чтобы приостановить чемпионат Англии. Не знаю, что будет лучше, но боюсь, что будет принято решение о прекращении турнира. Это мой самый большой страх. Мы не сможем завершить нынешний розыгрыш АПЛ.

Чувствую, если мы остановимся, всё изменится. Вероятно, будет создана Суперлига и другие турниры, которые помогут клубам выжить. Моё мнение основано на знаниях о клубной экономике. Всё превратится в борьбу клубов за выживание», — приводит слова Санту Goal.com.

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