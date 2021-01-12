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«Динамо» опубликовало список футболистов, полетевших на сбор в Турцию

«Динамо» опубликовало список футболистов, полетевших на сбор в Турцию
Футбол / РПЛ 0
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Утром 12 января футболисты и тренерский штаб «Динамо» вылетели из Москвы в Турцию, где пройдёт первый зимний тренировочный сбор. Динамовцы будут готовиться в Белеке до 22 января и за это время проведут две контрольные встречи с польскими клубами «Лех» (17 января) и «Ракув» (21 января).

Всего на сбор отправились 29 футболистов:

Вратари — Иван Будачёв, Игорь Лещук, Антон Шунин;

Защитники — Гильермо Варела, Роман Евгеньев, Богдан Зорин, Александр Кутицкий, Роман Нойштедтер, Иван Ордец, Сергей Паршивлюк, Заурбек Плиев, Дмитрий Скопинцев, Сергей Слепов;

Полузащитники — Арсен Захарян, Шарль Каборе, Владислав Карапузов, Даниил Лесовой, Данил Липовой, Никола Моро, Владимир Москвичёв, Антон Терехов, Даниил Фомин, Себастиан Шиманьски, Игорь Школик;

Нападающие — Вячеслав Грулёв, Сильвестр Игбун, Николай Комличенко, Клинтон Н’Жье, Константин Тюкавин.

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