«Вест Хэм» расспрашивал своего чешского защитника о хавбеке «Спартака» Алексе Крале

Защитник «Вест Хэм Юнайтед» Владимир Цоуфал выразил желание видеть в команде соотечественника, полузащитника московского «Спартака» Алекса Крала.



«В команде нет подмены для Деклана Райса и Томаша Соучека, это факт. Я бы хотел, чтобы ей стал Алекс Крал. Было бы прекрасно, если бы он к нам перешёл. Клуб спрашивал о нём. О характере и подобных вещах. Определённо, интерес «Вест Хэм» тогда был не на той стадии, чтобы клуб сделал «Спартаку» предложение. Но Алекс именно тот футболист, который мог бы нам помочь и заменить Райса, если бы тот ушёл в клуб посильнее», — цитирует Цоуфала sport.aktualne.cz.



Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» хочет заполучить Крала в зимнее трансферное окно. Сделке может поспособствовать тот факт, что у Алекса тот же агент, что и у Цоуфала.



Крал перешёл в «Спартак» в 2019 году из пражской «Славии». Сумма трансфера составила € 12 млн. В сборную Чехии Алекс вызывается с прошлого года. В нынешнем сезоне в 19 матчах Российской Премьер-Лиги хавбек отдал 3 результативные передачи.

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