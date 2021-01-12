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Месут Озил рассказал, сожалеет ли он о выступлениях за сборную Германии

Месут Озил рассказал, сожалеет ли он о выступлениях за сборную Германии
Футбол / Англия 0
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Полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил ответил на вопрос, сожалеет ли он о выступлениях за сборную Германии.

«У меня много удивительных воспоминаний об игре за сборную. Мы выиграли чемпионат мира в Бразилии и стали частью великой эпохи немецкого футбола. Никогда не скажу, что сожалею о выступлениях за Германию. О том, как это всё закончилось, было сказано много, и я не жалею об этом решении. В жизни двигаешься вперёд, и я благодарен за то, что недавно получил такое приятное личное письмо от президента Немецкого футбольного союза Фрица Келлера, в котором были затронуты все проблемы, которые возникли в то время», — написал Озил в своём "твиттере".

Озил покинул немецкую сборную после мундиаля в России. Перед началом ЧМ-2018 он сфотографировался с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, за что подвергся критике в Германии. Из-за отсутствия поддержки со стороны Немецкого футбольного союза Озил решил больше не выступать за сборную Германии.

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