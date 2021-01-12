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«Ротор» расстался с голкипером Довбней

«Ротор» расстался с голкипером Довбней
Футбол / РПЛ 0

33-летний вратарь Александр Довбня покинул волгоградский «Ротор». Об этом сообщила пресс-служба клуба на официальном сайте.

«Сегодня голкипер сообщил руководству клуба о своём намерении уйти из команды и написал заявление об уходе. Контракт был расторгнут по соглашению сторон и без компенсации. Мы благодарим Сашу за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

В нынешнем сезоне РПЛ голкипер провёл за «Ротор» шесть матчей. Ранее Довбня выступал в составе «Оренбурга» с 2018 по 2020 год. Голкипер провёл за оренбургский клуб 16 матчей во всех турнирах и пропустил 16 голов. Ранее Довбня играл за такие клубы, как «Нижний Новгород», московское «Торпедо», «Луч», «СКА-Хабаровск» и другие команды.

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