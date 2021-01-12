Самый титулованный клуб Боливии вошёл в сеть «Манчестер Сити» City Football Group

Сеть дочерних клубов «Манчестер Сити» City Football Group пополнил «Боливар» из Боливии. Эта команда стала клубом—партнёром «Манчестер Сити».
«Боливар» — самый титулованный клуб страны. Он был основан в 1925 году, команда 29 раз выигрывала чемпионат страны.
«Мы очень рады, что нам удалось расширить глобальное присутствие. Сотрудничество с «Боливаром» очень важно для нас, он стал первым клубом—партнёром City Football Group. Мы заключили долгосрочное соглашение, которое будет способствовать развитию «Боливара». Теперь клуб сможет получить доступ к широкому спектру опыта и знаний, разработанных City Football Group», — заявил гендиректор CFG Ферран Сориано.
В группу CGF помимо «Манчестер Сити» входят «Нью-Йорк Сити» (США), «Мумбаи Сити» (Индия), «Монтевидео Сити Торке» (Уругвай). Также бренд сотрудничает с «Жироной» (Испания), «Труа» (Франция), «Сычуань Цзюню» (Китай) и другими клубами.
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