«Ростов» досрочно вернул из аренды Константина Ковалёва

Полузащитник Константин Ковалёв досрочно вернулся в «Ростов» из аренды в «Балтике», сообщается на официальном сайте калининградского клуба.



«Ростов» активировал опцию досрочного возвращения в клуб Константина Ковалёва. Между футбольными клубами «Балтика» и «Ростов» достигнута договорённость об окончании аренды Константина Ковалёва. Желаем Константину удачи в дальнейшей карьере и благодарим за время, проведённое в нашей команде», — говорится в сообщении пресс-службы «Балтики».



Ковалёв принял участие в 11 матчах за «Балтику». Полузащитник перешёл в «Ростов» из курского «Авангарда» в июле 2020 года и заключил с жёлто-синими пятилетний контракт.

«Ростов» в 19 встречах набрал 32 очка и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России.