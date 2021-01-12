«Это скандал». Тренер «Фулхэма» раскритиковал АПЛ за позднее оповещение о переносе матча

Главный тренер «Фулхэма» Скотт Паркер раскритиковал руководство АПЛ за позднее оповещение об изменении в календаре. Из-за вспышки коронавируса в «Астон Вилле» матч бирмингемцев с «Тоттенхэм Хотспур» был перенесён. В итоге было решено, что 13 января «Тоттенхэм» проведёт перенесённый матч с «Фулхэмом», а не встречу с «Астон Виллой». О переносе матчей руководство «Фулхэма» узнало за два дня до игры с «Тоттенхэмом».

«Обычно я бываю последним, кто о чём-то ноет и на что-то жалуется, ведь я понимаю, какая сложная ситуация. Но то, что произошло с нами, просто несправедливо. Мы говорим об АПЛ, одной из ведущих лиг мира. Это просто скандал, что нам матч подтверждают в понедельник в 9:30 утра.

Вопрос не в самом переносе, это нормально, что мы играем. А о том, когда нас об этом оповестили.

«Тоттенхэм» знал, что им предстоит играть в среду. Можно ли представить, что так поступают с двумя топ-клубами и их тренерами? Нет, наверное, нет. Как по мне, это просто недопустимо», — приводит слова Паркера The42.ie.