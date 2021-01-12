Моуринью ответил тренеру «Фулхэма», критиковавшему АПЛ за перенос матча с «Тоттенхэмом»

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью отреагировал на слова наставника «Фулхэма» Скотта Паркера. Ранее Паркер раскритиковал руководство АПЛ за позднее оповещение об изменении в календаре. Из-за вспышки коронавируса в «Астон Вилле» матч бирмингемцев с «Тоттенхэм Хотспур» был перенесён. В итоге было решено, что 13 января «Тоттенхэм» проведёт перенесённый матч с «Фулхэмом», а не встречу с «Астон Виллой». О переносе матчей руководство «Фулхэма» узнало за два дня до игры с «Тоттенхэмом».
«У «Фулхэма» было 48 часов, чтобы подготовиться к игре. А я узнал, что наш матч с ними отменяется всего за два часа до начала!
Самое плохое — перенос игр. Перестановка матчей местами влияет минимально. В любом случае каждая команда проведёт 19 домашних и 19 гостевых игр. Если такие передвижения матчей помогают АПЛ проводить игры, то надо поддержать это», — цитирует Моуринью First Post.
- 12 января 2021
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