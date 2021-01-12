Неймар будет включён в заявку «ПСЖ» на матч за Суперкубок Франции

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино подтвердил, что нападающий Неймар будет включён в заявку команды на матч за Суперкубок Франции с «Марселем».
«Неймар готов, он будет в заявке. В среду мы примем решение, выйдет ли он в стартовом составе», — приводит слова Почеттино Goal.com.
Накануне Неймар вернулся к тренировкам в общей группе «ПСЖ». 28-летний бразильский футболист получил повреждение в матче 14-го тура чемпионата Франции с «Лионом» (0:1). Неймар покинул поле в слезах и на носилках. Позже у нападающего было диагностировано растяжение связок лодыжки. В нынешнем сезоне Неймар принял участие в 7 матчах французской Лиги 1, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.
Матч за Суперкубок Франции «ПСЖ» — «Марсель» состоится завтра, 13 января в Лансе. Начало — в 23:00 мск.
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