Игорь Коновалов перешёл на правах аренды из «Рубина» в тульский «Арсенал»
Полузащитник казанского «Рубина» Игорь Коновалов перешёл на правах аренды в тульский «Арсенал», сообщает официальный сайт «Арсенала». Арендное соглашение 24-летнего футболиста рассчитано до конца сезона-2020/2021.
В нынешнем сезоне Коновалов провёл за «Рубин» шесть матчей в чемпионате России, но результативными действиями не отличился. Футболист является воспитанником московского «Спартака». Коновалов выступал также за «Кубань» и «Кубань-2».
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Рубин», набрав в 19 турах 28 очков, занимает девятое место, на 13 очков отставая от лидера турнира — санкт-петербургского «Зенита». После 19 туров тульский «Арсенал» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России.
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