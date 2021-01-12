Агент Озила: Месут — фанат «Фенербахче». Надеюсь, скоро он будет играть в этом клубе

Эркут Согут, агент полузащитника лондонского «Арсенала» Месута Озила, высказался насчёт возможного перехода его клиента в «Фенербахче».



«Озил — не просто болельщик «Фенербахче», он фанат этого великого клуба. В Турции он будет играть только за «Фенербахче». Надеюсь, что это в скором времени произойдёт.



Было бы неправильно говорить что-то конкретное до того, как это случится, но я надеюсь, что это произойдёт. После недавних высказываний Месута все понимают, чего он хочет», — цитирует агента Goal.com.



Контракт Озила с «Арсеналом» действует до 30 июня 2021 года. В АПЛ он зарабатывает около € 400 тысяч в неделю. Последний раз немец выходил на поле в марте 2020 года в матче с «Вест Хэм Юнайтед» (1:0). Озил не был включён в заявку «Арсенала» на нынешний розыгрыш Лиги Европы, а в октябре, ни разу не попав в заявку команды, был исключён из заявки на матчи АПЛ.

Месут Озил: никогда не пожалею о переходе в «Арсенал»