Очередной игрок АПЛ забыл об акции Black Lives Matter. Видео

В Бёрнли на стадионе «Тёрф Мур» проходит перенесённый матч 1-го тура английской Премьер-лиги «Бёрнли» — «Манчестер Юнайтед». Идёт 17-я минута матча, счёт не открыт — 0:0.
Перед началом матча полузащитник «Бёрнли» Эшли Вествуд забыл об акции Black Lives Matter, проводимой перед стартовым свистком арбитра в каждом матче АПЛ, и вместо того чтобы стать на одно колено, ввёл мяч в игру.
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«Манчестер Юнайтед» набрал в 16 матчах 33 очка и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Столько же очков у лидирующего «Ливерпуля», но мерсисайдцы провели на одну встречу больше. В случае набора очков «Манчестер Юнайтед» станет единоличным лидером АПЛ.
«Бёрнли» (16) занимает 16-е место в турнирной таблице. От зоны вылета «Бёрнли» отделяют пять очков.
«Чемпионат» проводит прямую текстовую трансляцию матча «Бёрнли» — «Манчестер Юнайтед».
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