Яя Туре рассказал, что мотивирует его стать тренером
Бывший полузащитник «Барселоны» и «Манчестер Сити» Яя Туре заявил, что с помощью умных тренеров стал одним из лучших игроков в истории Африки.
«Тренеры, с которыми я работал за время моей карьеры, помогли выжать из меня максимум. Жан-Марк Гийу рассмотрел мой талант и отправил меня в академию. В итоге я стал одним из лучших игроков в истории Африки, который завоевал четыре награды, вручаемые лучшему футболисту континента.
Манчини увидел мой потенциал. Он поверил, что я могу успешно играть в центре полузащиты, быть лидером «Манчестер Сити».
Эти примеры вдохновляют меня стать тренером. Задача — помогать игрокам развиваться, как это было со мной. Лучшие тренеры на это способны», — цитирует Туре The Coaches Voice.
«Гвардиола видел, что я понимаю игру». Яя Туре заявил, что может стать успешным тренером
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