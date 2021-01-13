Яя Туре рассказал, что мотивирует его стать тренером

Бывший полузащитник «Барселоны» и «Манчестер Сити» Яя Туре заявил, что с помощью умных тренеров стал одним из лучших игроков в истории Африки.

«Тренеры, с которыми я работал за время моей карьеры, помогли выжать из меня максимум. Жан-Марк Гийу рассмотрел мой талант и отправил меня в академию. В итоге я стал одним из лучших игроков в истории Африки, который завоевал четыре награды, вручаемые лучшему футболисту континента.

Манчини увидел мой потенциал. Он поверил, что я могу успешно играть в центре полузащиты, быть лидером «Манчестер Сити».

Эти примеры вдохновляют меня стать тренером. Задача — помогать игрокам развиваться, как это было со мной. Лучшие тренеры на это способны», — цитирует Туре The Coaches Voice.