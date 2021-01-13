Рапино: Трамп спровоцировал кровавое и смертоносное восстание против народа США

Футболистка сборной США и обладательница «Золотого мяча» Меган Рапино прокомментировала ситуацию с прошедшими беспорядками в Капитолии в Вашингтоне (США).
«Наш главный политический лидер (Дональд Трамп – прим. «Чемпионата») спровоцировал настоящее кровавое и смертоносное восстание против правительства и народа США.
Теперь мы с разочарованием видим к чему мы шли последние 4 года. Надеюсь, акции в Капитолии были последней каплей для того, чтобы оставшаяся часть людей действительно поняла, что причина, по которой мы здесь, в том, что мы никогда не имели представления о том, какова наша страна на самом деле.
В развязывании рук сторонникам превосходства белых нет ничего нового для Америки, так как остальные уже это понимали. Если мы не накажем их и не расследуем это в полной мере, то всё будет лишь способствовать тому, чтобы это повторялось вновь и вновь.
Мы не должны недооценивать то, что могло произойти в Капитолии. Все видели людей с оружием. Они установили виселицу возле здания, призывая, повесить вице-президента. Мы не должны ошибаться в том, что за этим стояло, и это была кровавая толпа. 5 человек мертвы, их уже не вернуть.
Совершенная безнаказанность некоторых из этих законодателей позволяет им продолжать подстрекать к насилию и по-прежнему призывать к отмене выборов», — цитирует Рапино Goal.
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