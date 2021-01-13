Спорная отмена мяча Магуайра и гол Погба ударом с лёта – в обзоре матча «Бёрнли» — «МЮ»
Во вторник, 12 января, в Бёрнли на стадионе «Тёрф Мур» состоялся перенесённый матч 1-го тура английской Премьер-лиги «Бёрнли» — «Манчестер Юнайтед». Встреча завершилась победой манкунианцев со счётом 1:0.
Единственный гол был забит на 71-й минуте матча. Нападающий манкунианцев Маркус Рашфорд навесил с правого фланга атаки на линию чужой штрафной, откуда Поль Погба слёта в касание пробил по воротам хозяев. Мяч после небольшого рикошета залетел в ворота, защищаемые Ником Поупом.
«Чемпионат» предлагает вашему вниманию обзор встречи «Бёрнли» — «Манчестер Юнайтед».
«Манчестер Юнайтед» набрал в 17 матчах 36 очков и стал единоличным лидером турнирной таблицы английской Премьер-лиги. «Бёрнли» (16) — на 16-м месте.
Сульшер – об отменённом голе Магуайра: я не верю, что это даже похоже на фол
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