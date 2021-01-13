Мурзагулов: Газизов будет помогать «Уфе». В каком качестве? Определимся чуть позже

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов рассказал, что Шамиль Газизов будет помогать клубу.
«Вчера мы встретились с Газизовым. Шамиль – родной для клуба человек, а «Уфа» для него родной клуб. Естественно, далеко от нас он не отойдёт, будет нам помогать. В каком качестве? Определимся чуть позже, пока рано говорить о должностях и постах. Могут быть самые разные варианты. Важен не вопрос формализма, а советы Шамиля Камиловича. Газизов – ходячая энциклопедия российского футбола. Для нас важнее, чтобы его мозг был в нашем распоряжении. Об этом мы точно договорились. Помогать Газизов будет во всех вопросах. Поедет ли он на сборы? Посмотрим, если билеты остались, то купим», — сказал Мурзагулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Газизов был назначен на пост генерального директора «Спартака» минувшим летом, а в декабре его отправили в отставку. До прихода в московский клуб управленец долгое время работал в «Уфе».
- 13 января 2021
-
12:23
-
12:18
-
11:51
-
11:42
-
11:37
-
11:36
-
11:31
-
11:29
-
11:23
-
11:16
-
11:09
-
11:02
-
10:50
-
10:42
-
10:41
-
10:24
-
10:07
-
09:46
-
09:29
-
09:28
-
09:20
-
09:00
-
08:51
-
08:40
-
08:31
-
08:20
-
08:00
-
07:51
-
07:25
-
07:04
-
06:31
-
05:52
-
05:19
-
04:38
-
04:18