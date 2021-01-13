Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Мурзагулов: Газизов будет помогать «Уфе». В каком качестве? Определимся чуть позже

Мурзагулов: Газизов будет помогать «Уфе». В каком качестве? Определимся чуть позже
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов рассказал, что Шамиль Газизов будет помогать клубу.

«Вчера мы встретились с Газизовым. Шамиль – родной для клуба человек, а «Уфа» для него родной клуб. Естественно, далеко от нас он не отойдёт, будет нам помогать. В каком качестве? Определимся чуть позже, пока рано говорить о должностях и постах. Могут быть самые разные варианты. Важен не вопрос формализма, а советы Шамиля Камиловича. Газизов – ходячая энциклопедия российского футбола. Для нас важнее, чтобы его мозг был в нашем распоряжении. Об этом мы точно договорились. Помогать Газизов будет во всех вопросах. Поедет ли он на сборы? Посмотрим, если билеты остались, то купим», — сказал Мурзагулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Газизов был назначен на пост генерального директора «Спартака» минувшим летом, а в декабре его отправили в отставку. До прихода в московский клуб управленец долгое время работал в «Уфе».

Шамилю Газизову предложили вернуться в «Уфу»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021