Мурзагулов: Газизов будет помогать «Уфе». В каком качестве? Определимся чуть позже

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов рассказал, что Шамиль Газизов будет помогать клубу.



«Вчера мы встретились с Газизовым. Шамиль – родной для клуба человек, а «Уфа» для него родной клуб. Естественно, далеко от нас он не отойдёт, будет нам помогать. В каком качестве? Определимся чуть позже, пока рано говорить о должностях и постах. Могут быть самые разные варианты. Важен не вопрос формализма, а советы Шамиля Камиловича. Газизов – ходячая энциклопедия российского футбола. Для нас важнее, чтобы его мозг был в нашем распоряжении. Об этом мы точно договорились. Помогать Газизов будет во всех вопросах. Поедет ли он на сборы? Посмотрим, если билеты остались, то купим», — сказал Мурзагулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.



Газизов был назначен на пост генерального директора «Спартака» минувшим летом, а в декабре его отправили в отставку. До прихода в московский клуб управленец долгое время работал в «Уфе».

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