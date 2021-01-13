Джордан Ларссон назвал цель «Спартака» в этом сезоне

Нападающий московского «Спартака» Джордан Ларссон высказался о решении главного тренера команды Доменико Тедеско покинуть команду по истечении контракта летом, а также назвал цель красно-белых на оставшуюся часть сезона.
«Конечно, грустно, что Тедеско уйдёт, но нам всё равно надо готовиться, чтобы быть в своей лучшей форме в предстоящих матчах. Наша цель — попасть в тройку по итогам сезона», — передаёт слова Ларссона корреспондент «Чемпионата» Эдгар Брещанов.
«Спартак», набрав 35 очков в 19 турах, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая ЦСКА (37) и действующему чемпиону «Зениту» (41). Зону еврокубков замыкает «Сочи» (33). В первом матче после перерыва красно-белые сыграют с «Рубином». Встреча пройдёт 28 февраля в Москве.
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