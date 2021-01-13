Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски назвал немецкого футболиста, способного стать лучшим игроком мира.



«Если говорить о молодых игроках, это Йозуа Киммих. Считаю, он на это способен. В Германии есть много талантливой молодёжи. Теперь только от них зависит, как они используют свой талант. Я буду держать за них кулаки, это было бы здорово для Германии», — цитирует Левандовского Sport Bild.



Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски признан лучшим спортсменом 2020 года в Польше. Польский форвард стал лучшим в 2020 году по версии многих популярных изданий и порталов, таких как Marca, The Guardian, Globe Soccer. Он также признан лучшим спортсменом года по версии Международной спортивной прессы и лучшим футболистом года по версии ФИФА.

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