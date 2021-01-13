«Пока лучший гол «Крыльев» в 2021 году». Клуб из Самары показал мяч Комбарова на сборах

«Крылья Советов» выложили видео с голом полузащитника Дмитрия Комбарова, который он забил во время тренировки на сборах.
«Пока лучший гол «Крыльев» в этом году. Автор – Дмитрий Комбаров. Ждём продолжения в официальных играх сезона», — написали представители пресс-службы «Крыльев Советов» в своём «твиттере».
Самарские «Крылья Советов» проводят три сбора в Турции. Первый сбор состоится с 9 по 21 января, второй – с 26 января по 7 февраля, третий – с 11 по 20 февраля. На сборах запланировано проведение 12 контрольных матчей. Точные даты проведения матчей будут сообщены позднее.
По окончании сборов 20 февраля «Крылья Советов» отправятся в Москву. 21 февраля команда сыграет с «Химками» в 1/8 финала Кубка России. В центральном матче 27-го тура первенства ФНЛ «Крылья Советов» на выезде сыграют с «Нижним Новгородом» 27 февраля.
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